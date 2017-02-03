«Зеленстрой» получил муниципальный контракт на 19 миллионов

Предприятие займется благоустройством парков и скверов в Орле в 2017 году.

МУП «Зеленстрой» стало победителем конкурса по поиску подрядчика для выполнения работ по содержанию и благоустройству парков, скверов и улиц в Орле, сообщает «РИА 57». Орловские власти подпишут с предприятием контракт на сумму 19,6 миллионов рублей. «Зеленстрой» оказался единственной компанией из четырех участников, заявка которой полностью соответствовала требованиям.

— В контракт входят работы по содержанию топиарных фигур, выкашиванию газонов, выборочной санрубке деревьев, опрыскиванию сорняков, общему благоустройству города, лесопарка Андриабуж и парка Ботаника, — пишет издание.

Напомним, в начале года депутаты орловского горсовета отметили, что положение на «Зеленстрое» соответствует всем признакам предбанкротного положения: директор Константин Федотов и главбух уволились, долги растут.