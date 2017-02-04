В Орле женщину обокрали на эскалаторе

Ловкое преступление было совершено в одном из торговых центров.

Уголовное дело в отношении воровки рассмотрел суд Заводского района. Перед ним предстала ранее судимая местная жительница, которая обокрала посетительницу торгового центра. Преступление было совершено, когда потерпевшая поднималась на эскалаторе с первого этажа на второй. Преступнице хватило считанных секунд для того, чтобы встать на одну ступень ниже своей жертвы и незаметно вытащить у нее из сумочки кошелек.

Внутри находились три банковские карты, снять наличные с которых воровка не смогла. Однако ее добычей стали почти 15 тысяч рублей, которые также лежали в кошельке. Подсудимая признала вину и раскаялась. Ее наказали лишением свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.