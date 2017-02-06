Авария на Московском шоссе: пьяный водитель угнал частную скорую и катал на ней детей

Стали известны подробности ДТП, произошедшего накануне в областном центре.

Напомним, 5 февраля в Орле на Московском шоссе столкнулись «Лада Приора» и «Газель», в результате аварии пострадали годовалая девочка и 27-летняя женщина — пассажирки «Приоры». Обе отделались легкими травмами. Как выяснилось позже, «Газель» — это автомобиль, принадлежащий частной компании скорой помощи. В пресс-службе УМВД «ОрелГраду» сообщили, что в момент ДТП водитель был пьян.

По словам очевидцев в соцсетях, за рулем «скорой» находился человек, который угнал автомобиль, посадил туда детей и поехал кататься. В полиции факт угона и наличия внутри пассажиров не подтвердили, по данному факту проводится проверка. На мужчину составлен протокол.