Орловцев просят помочь 6-летнему Ярославу, лишенному возможности говорить

Родители ребенка собирают деньги на его дорогостоящее лечение.

Орловцев просят помочь собрать деньги на лечение 6-летнего Ярослава Левицкого, который страдает специфическим расстройством речи по типу моторной афазии. Также врачи обнаружили у него минимальную мозговую функцию и очаг глиоза. Из-за своего недуга мальчик не может говорить. Четыре года лечения дали небольшой результат, для продолжения медицинских процедур нужны деньги.

По словам родителей Ярослава, коррекция речи осложняется еще и тем, что мальчик потерял ее, когда ему было два года. В настоящее время открыт сбор на оплату курса лечения в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве.

Реквизиты:

Сбербанк № карты 639002479001956290

ВТБ 24 № карты 5543 8633 5977 7319

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