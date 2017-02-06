Орловцев просят помочь 6-летнему Ярославу, лишенному возможности говорить

Родители ребенка собирают деньги на его дорогостоящее лечение.
Орловцев просят помочь собрать деньги на лечение 6-летнего Ярослава Левицкого, который страдает специфическим расстройством речи по типу моторной афазии. Также врачи обнаружили у него минимальную мозговую функцию и очаг глиоза. Из-за своего недуга мальчик не может говорить. Четыре года лечения дали небольшой результат, для продолжения медицинских процедур нужны деньги.
По словам родителей Ярослава, коррекция речи осложняется еще и тем, что мальчик потерял ее, когда ему было два года. В настоящее время открыт сбор на оплату курса лечения в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве.
Реквизиты:
Сбербанк № карты 639002479001956290
ВТБ 24 № карты 5543 8633 5977 7319
Это в самой богатой стране мира просят народ помочь? Это власть? Родителям терпения, а малышу здоровья.
26 лет медицину реформировали-реформировали,реформировали-реформировали и наконец-то дореформировали до ручки, до протянутой по миру. За это видимо «реформаторы»-разрушители и в чести и с карманами распухшими от денег отобранных у отреформированной медицины.