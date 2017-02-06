Под Орлом полиция раскрыла дело об украденном зерне

06.02.2017 Новости

Двое воров вывезли похищенное на лошади.

Полицейские установили подозреваемых в краже зерна в Залегощенском районе, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Ячмень был похищен из склада сельхозорганизации в деревне Ржавец — ее директор и заявил в полицию о пропаже нескольких центнеров зерна. Полицейские установили, что злоумышленники частично разобрали крышу, проникли внутрь склада, погрузили зерно в мешки. Также рядом с зданием были обнаружены следы копыт.

Отпечатки привели участкового в соседнюю деревню, где он и нашел воров — 58-летнего мужчину и 21-летнего парня. У них обнаружили 350 килограммов ворованного ячменя.

— Подозреваемые признались в содеянном. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


5 комментария Под Орлом полиция раскрыла дело об украденном зерне

  1. Вот сейчас опять мужикам за 1500 по пятёрке впаяют, а очередного вора чиновника выпустят или повысят как Сердюкова.

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  2. Махинацию «Пшеница 2000» раскрывать не стали, там Строев замешан. Договора тогда составляла еврейка Желиховская, которая у Музалевского сейчас в подручных ходит — начальница «правового» управления. Её родственники — евреи в Канаде, наверное и у Музалевского с Берником в Канаде что-нибудь имеется… Чуть что сбегут из России, здесь они только наживаются на русских. Всё мало им денег, не нажрутся ими никак…
    МАФИЯ!!!

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  4. Не поверите, но Васильеву досрочно выпустили, потому что она:
    — возместила причиненный ею государству материальный вред, сумма которого согласно приговору суда составила 200 млн. руб. (правда, не лично, а силами своего отца, однако «карте место» — это ей пошло в зачет);
    — образцово-показательно отбывала меру пресечения в виде домашнего ареста (во всяком случае ни правоохранительные органы, ни даже сующие везде свой нос журналисты не заметили такого, чтобы она валялась под забором в 21 пьяной, дебоширила. водила к себе алкашей или наркоманов, пыталась сойбываться из пятнадцатикомнатной квартиры дома в нарушение режима домашнего ареста, иным образом нарушала общественный порядок);
    — ей дали справку, что в случае принятия судом решения об условно-досрочном освобождении Васильевой такая-то юридическая фирма с удовольствием примет ее к себе на работу (то есть она подтвердила доводы своего ходатайства, что на свободе она не будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а будет трудиться, пусть и не путем работы совковой лопатой и не будет держать ничего тяжелее … ручки и стопки бумаг).
    И как такого человека суд должен был не выпустить?
    Не надо меня клясть, думая, будто целиком поддерживаю Сердюкова и Васильеву. Да, Сердюков был хуойвым министром обороны, но следствие смогло (или захотело) предъявить ему обвинение лишь в смехотворном преступлении, за которое он, как и масса простых мужиков, попал под амнистию в честь семидесятилетия нашей Великой Победы. Да, Васильева совершила хищение денежных средств, принадлежащих государству в особо крупном размере, но при этом имелись обстоятельства, приведенные мною выше, и ее выпустили.

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  5. Теперь по поводу «фигурантов» описанного здесь дела.
    Если выяснится, что это их не первая кража, а двадцать первая и что они собирались жить исключительно на доходы от краж чужого имущества, то на хуай (за какие заслуги) суд не должен будет их «сажать»?
    И если вдруг после вступления в силу обвинительного приговора с наказанием в виде лишения свободы выяснится:
    — что материальный вред потерпевшему (потерпевшим, если их окажется несколько) они не выплатят, даже когда он составит «маленькую» по сравнению со спи с женой Васильевой суммой;
    — что характеристика из мест лишения свободы на них будет хуойвая или в лучшем случае посредственная;
    — что на свободе они никому не нужны (допустим, страдают «вредными привычками» и просто хуойво работают) — никто справку о готовности взять их на работу в случае принятия судом решения об их условно-досрочном освобождении,-
    и на хуай тогда суд будет принимать решение об их условно-досрочном освобождении, хотя они и спи с дели в организации из д. Ржавец Залегощенского района имущество всего лишь на 2 — 3 тыс. руб.?

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