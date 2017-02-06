Под Орлом полиция раскрыла дело об украденном зерне

Двое воров вывезли похищенное на лошади.

Полицейские установили подозреваемых в краже зерна в Залегощенском районе, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Ячмень был похищен из склада сельхозорганизации в деревне Ржавец — ее директор и заявил в полицию о пропаже нескольких центнеров зерна. Полицейские установили, что злоумышленники частично разобрали крышу, проникли внутрь склада, погрузили зерно в мешки. Также рядом с зданием были обнаружены следы копыт.

Отпечатки привели участкового в соседнюю деревню, где он и нашел воров — 58-летнего мужчину и 21-летнего парня. У них обнаружили 350 килограммов ворованного ячменя.

— Подозреваемые признались в содеянном. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.