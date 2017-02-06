Под Орлом собутыльник угнал у мужчины иномарку

Он забрал ключи от машины, когда его товарищ уснул.

Полицейские Орловского района раскрыли угон автомобиля «Рено» у 27-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчина рассказал, что машину угнали от его дома. Спустя некоторое время стражи порядка нашли вора — им оказался 29-летний знакомый хозяина иномарки.

Как выяснилось, двоица выпивала дома у потерпевшего. Когда хозяин жилища уснул, его знакомый решил забрать ключи от машины и уехать на ней домой. Сейчас «Рено» уже вернулось к владельцу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.