Потомский пригрозил управляющим компаниям Уголовным кодексом

Губернатор жестко раскритиковал политику резкого повышения тарифов на общедомовые нужды.

На заседании правительства Орловской области 6 февраля глава региона Вадим Потомский обвинил управляющие компании, которые после изменения в законе резко повысили плату за ОДН, в самоуправстве и незаконном обогащении.

— Мы еще на своем уровне не выпустили ни одного нормативно-правового документа, который говорил бы о том, что есть необходимость к такому повышению тарифов на ОДН, которое применили ряд управляющих компаний, — отметил Вадим Потомский. — Существует такая статья УК, она называется «Самоуправство». Другая называется «Незаконное обогащение». И когда хлопают в ладоши и радуются, что можно посчитать по-другому и выставить эти платежки, сначала нужно получить региональный документ, который подготовит наш департамент. И после этого его применять, а не ставить цены самостоятельно.

Губернатора поддержал депутат облсовета Михаил Вдовин, напомнивший, что после переноса платы за ОДН не должны были расти тарифы. По его словам, прокуратура уже работает с обращением и проверяет законность действий управляющих компаний. В свою очередь, Потомский потребовал от своего заместителя Александра Ремиги после введения региональных нормативов обязать коммунальщиков сделать перерасчет, если жители заплатили больше.

— Я думаю, что депутаты Госдумы очень пристальное внимание обратят — волна не только по Орловской области, а по всей России. Очень внимательно к этому отнеситесь. Где будут сигналы — вызывайте УК и «приводите их в чувство», — потребовал Потомский.