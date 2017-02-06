В Орле РЖД оштрафовали за завышение тарифов

Предприятие наказали за нарушения в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, в ходе проверки был выявлен факт завышения Орловско-Курским территориальным участком по тепловодоснабжению тарифов на воду и водоотведение для потребителей Мценска и Кромского района — в среднем на 2 рубля.

— В настоящее время Орловско-Курским территориальным участком по тепловодоснабжению произведен перерасчет излишне взысканных сумм с населения, — сообщили в транспортной прокуратуре. — Контролеру участка объявлен выговор.

Кроме того, было возбуждено административное дело, которое рассмотрело управление по тарифам и ценовой политике Орловской области. В результате за завышение тарифов на услуги были оштрафованы ОАО «Российские железные дороги» и начальник Орловско-Курского территориального участка по тепловодоснабжению. Постановления уже вступили в законную силу, штрафы оплачены в полном объеме.