Бывший орловский чиновник стал министром финансов Ингушетии

Работавший в орловском правительстве Бекхан Оздоев получил назначение на Родине.
Бывший руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ Бекхан Оздоев, ушедший в отставку в начале сентября, назначен на должность министра финансов Республики Ингушетия. Об этом сам Оздоев сообщил у себя на странице в соцсети Instagram, приложив фотографию с главой республики Юнус-Беком Евкуровым.
— Находясь на ответственном государственном посту, я постараюсь приложить все усилия и опыт на выстраивание эффективного взаимодействия с Министерством финансов РФ, федеральными и региональными службами и ведомствами.
Министерством будет сделано все необходимое для наполнения республиканской казны, повышения качества сбора налогов, — сообщил Оздоев. — Приоритетными направлениями работы вижу увеличение доходов, обеспечение своевременного и полного финансирования бюджетной сферы, и сокращения государственного долга Республики.
Дорогие друзья! Сегодня я вступил в должность Министра финансов Республики Ингушетия. Находясь на ответственном государственном посту, я постараюсь приложить все усилия и опыт на выстраивание эффективного взаимодействия с Министерством финансов РФ, федеральными и региональными службами и ведомствами. Министерством будет сделано все необходимое для наполнения республиканской казны, повышения качества сбора налогов. Приоритетными направлениями своей работы вижу увеличение доходов, обеспечение своевременного и полного финансирования бюджетной сферы, и сокращения государственного долга Республики. И соответственно жесткий контроль над ходом выполнения важных для развития нашего региона задач. Хочу поблагодарить Главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и Министра Финансов РФ Антона Силуанова, за оказанное доверие и за предоставленную мне возможность внести вклад в сегодняшнее и перспективное социально-экономическое развитие нашей республики. @junusbek_evkurov #россия #республикаингушетия #министерствофинансов
Отметим, что на сайте правительства Ингушетии еще нет информации о перестановке. На месте министра финансов Ингушетии Бекхан Оздоев должен сменить Руслана Цечоева, который в данный момент исполняет обязанности.
Напомним, Бекхан Оздоев приехал в Орловскую область в феврале 2015 года. На посту представителя области в правительстве он сменил Александра Рявкина, оскандалившегося с чешским фуа-гра. В свою очередь, Оздоева, чуть больше полутора лет проработавшего на Орловщине, сменил Михаил Коротаев.
Отличный мужик, лично мне он очень понравился! Удачи на новом посту!
Вот и хорошо. Где родился, там и пригодился. Такая пословица есть у русских.
Отличные кадры готовит наш губернатор!
Да он ни одного дня у нас в Орле и не работал, жил и тусовался в Москве. Сказали в АП през. назначить — назначили, сказали — перейдет на другую работу — перешел.