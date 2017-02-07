Бывший орловский чиновник стал министром финансов Ингушетии

Работавший в орловском правительстве Бекхан Оздоев получил назначение на Родине.

Бывший руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ Бекхан Оздоев, ушедший в отставку в начале сентября, назначен на должность министра финансов Республики Ингушетия. Об этом сам Оздоев сообщил у себя на странице в соцсети Instagram, приложив фотографию с главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

— Находясь на ответственном государственном посту, я постараюсь приложить все усилия и опыт на выстраивание эффективного взаимодействия с Министерством финансов РФ, федеральными и региональными службами и ведомствами.

Министерством будет сделано все необходимое для наполнения республиканской казны, повышения качества сбора налогов, — сообщил Оздоев. — Приоритетными направлениями работы вижу увеличение доходов, обеспечение своевременного и полного финансирования бюджетной сферы, и сокращения государственного долга Республики.

Отметим, что на сайте правительства Ингушетии еще нет информации о перестановке. На месте министра финансов Ингушетии Бекхан Оздоев должен сменить Руслана Цечоева, который в данный момент исполняет обязанности.

Напомним, Бекхан Оздоев приехал в Орловскую область в феврале 2015 года. На посту представителя области в правительстве он сменил Александра Рявкина, оскандалившегося с чешским фуа-гра. В свою очередь, Оздоева, чуть больше полутора лет проработавшего на Орловщине, сменил Михаил Коротаев.