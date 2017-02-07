Орловским школам выделили на питание 116 млн рублей

Правительство региона распределило субсидии по районам.

Постановление об этом подписал исполняющий обязанности председателя правительства Александр Бударин. Напомним, что в Орловской области по местному закону все 100 процентов школьников должны быть обеспечены питанием за казенный счет исходя из базовой нормы 40 рублей в день на одного учащегося. Расходы пополам берут на себя муниципалитеты и область. Механизм таков, что казна региона компенсирует городам и районам понесенные расходы.

Александр Бударин утвердил распределение субсидий на 2017 год. Общий объем выделяемой из областного бюджета финансовой помощи составит 116 326 600 рублей. Субсидии получат 27 муниципальных образований. Наибольшие суммы отправят в Орел (25 млн рублей), Ливны (12,3 млн), Мценск (11,1 млн) и Орловский район (9,4 млн). Наименьший объем субсидий получат Корсаковский (789 тысяч рублей), Знаменский (938,4 тысячи) и Сосковский (957 тысяч) районы.

Напомним, что в январе областная КСП раскритиковала работу школ по закупке продуктов для питания школьников. По мнению аудиторов, в районах каждый третий рубль тратится с нарушениями закона, в основном, в сфере госзакупок. В областном департаменте образования считают, что нарушения носят технический характер, и речь не идет о хищениях и злоупотреблениях. Каждый выделенный рубль дошел до учеников, уверены в ведомстве.