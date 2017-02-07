Усиков потребовал «не футболить» горожан, обратившихся в мэрию

Если обратились — значит, должны получить ответ, заявил сити-менеджер.

На совещании в городской администрации Андрей Усиков обратил внимание подчиненных на работу с обращениями жителей Орла, которые периодически получают от чиновников ответ: «Это не в нашей компетенции». Поводом для таких ответов часто становятся обращения по градостроительству. Напомним, полномочия были переданы в ведение областных властей, однако жители часто по привычке приходят в мэрию.

— Это не повод их отфутболивать, — сказал Усиков. — Если человек пришел к нам — то необходимо сделать, чтобы он от нас получил ответ. Наше, не наше — не важно. Связывайтесь с другими инстациями, выясняйте и рассказывайте людям, — потребовал глава администрации.