Усиков потребовал «не футболить» горожан, обратившихся в мэрию

Если обратились — значит, должны получить ответ, заявил сити-менеджер.
На совещании в городской администрации Андрей Усиков обратил внимание подчиненных на работу с обращениями жителей Орла, которые периодически получают от чиновников ответ: «Это не в нашей компетенции». Поводом для таких ответов часто становятся обращения по градостроительству. Напомним, полномочия были переданы в ведение областных властей, однако жители часто по привычке приходят в мэрию.
— Это не повод их отфутболивать, — сказал Усиков. — Если человек пришел к нам — то необходимо сделать, чтобы он от нас получил ответ. Наше, не наше — не важно. Связывайтесь с другими инстациями, выясняйте и рассказывайте людям, — потребовал глава администрации.
Ой , ну как же умеет хорошо сказать на камеры , работать вот еще начал бы по настоящему , а не только на страничках СМИ !
я наверное удивлю ИХ, но согласно части 3 и 4 Статья 8 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона.
4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.
Думаю ,что все они там знают , надеяться на некомпетентность жителей . А что касаеться Усикова , так все давно знают ,что он актер , это очередной повод порисоваться на камеры ,герой дня , типа мы не должны , но будем это делать , так , за нос водить пытаеться …
Да-да, не надо футболить. Вот когда я в ноябре хотела обратиться к нему по поводу отопления (вернее его отсутствия), то его «секретутка» в хамском тоне предложила записаться на прием на март 2017 г. А помогли нам в обладминистрации, Вельковский помог. Огромное ему спасибо! А Усикова гнать надо, он пустобрех.
Вельковский молодец ,годков 20 ему отмотать назад ….
пусиков- верни городу нормальное освещение