В Орловской области ужесточили требования к междугородним автобусам

В регионе введена процедура согласования мест посадки и высадки пассажиров.

Исполняющий обязанности председателя правительства Александр Бударин утвердил «Порядок согласования мест посадки и высадки пассажиров на территории Орловской области при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных субъектах Российской Федерации».

Процедура обязательна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласовывать места посадки и высадки пассажиров на территории Орловской области они будут с региональным департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

Перевозчик обязан представить пакет документов, включая выписку из Единого государственного реестра юрлиц и ИП, копии паспорта транспортного средства и договора фрахтования. Кроме того, «согласие на осуществление посадки и высадки пассажиров» надо получить у органов местного самоуправления. Также необходимо подтвердить возможность передачи в электронном виде данных о пассажирах, которые должны поступать в автоматизированную региональную систему.