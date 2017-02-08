Суд пояснил, почему оправдал Сергея Будагова

В действиях правоохранительных органов усмотрена провокация.

Напомним, 7 февраля в Железнодорожном суде Орла вынесли оправдательный приговор в отношении бизнесмена Сергея Будагова, владельца ЗАО «АПК «Орловская Нива», который обвинялся в даче взятки руководителю департамента госимущества Андрею Синягову в размере 5 млн рублей за содействие в решении вопроса с павильонами «Родное село». Он был задержан сотрудникам ФСБ во время оперативного эксперимента в марте 2016 года.

Однако суду для вынесения обвинения не хватило доказательств, предоставленных обвинением — оперативного эксперимента и показания свидетеля Синягова. Суд не усмотрел у Будагова коррупционного умысла.

— Умысел Сергея Будагова на дачу взятки должностному лицу возник в результате создания искусственных административных барьеров, выдвижения требований, не предусмотренных законом, а также в результате провокационных действий со стороны лица [Андрея Синягова], участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», то есть создания в целом таких условий, при он которых вынужден передать деньги должностному лицу в целях защиты своих законных интересов и осуществления законных прав, — пояснили в суде.

К таким провокационным действиям, побуждающим Будагова на дачу взятки, отнесли и встречи в нерабочей обстановке, высказывание косвенных намеков, психологическое давление, обсуждение суммы. Суд пришел к выводу, что Будагов не хотел давать взятку изначально, а его к этому понудили. Поэтому бизнесмен и был оправдан. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.