На «Безопасный город» нужно 500 миллионов

09.02.2017 Новости

Но пока есть лишь 2,3 миллиона рублей.

Сегодня депутаты комитета по экономической политике Орловского областного Совета заслушали профильные ведомства по вопросам, касающимся безопасности. Несмотря на то, что жители нашего региона встречаются с видеофиксацией буквально каждый день, видеокамеры — это лишь небольшая часть безопасности. С точки зрения МЧС, для полноценного функционирования нужно еще и огромное количество датчиков: утечки газа, радиации, аварийные датчики на объектах ЖКХ. Все данные с них должны приходить в единый диспетчерский центр, который, основываясь на полученной информации, принимает меры реагирования.

В прошлом году был создан проект, который включил в себя Орел, Ливны и Кромы. На его реализацию, по расчётам МЧС, нужно потратить 500 миллионов рублей. Депутаты с недоумением выслушали докладчиков, так как найти свободные полмиллиарда в региональном бюджете практически нереально. Глава комитета Сергей Потемкин подвел небольшой итог, сообщив собравшимся, что фактически программы у нас в Орле нет, и построить её нереально в тех масштабах, в которых её видит основной куратор — МЧС.

Также народные избранники задумались о том, как объединить многочисленные частные сети видеонаблюдения, однако, как выяснилось, не все торговые сети готовы дать доступ к своим камерам правоохранительным органам. Депутат Людмила Монина попросила чиновников составить список объектов, в которых нужно поставить камеры видеофиксации, и далее планомерно выполнять требуемые мероприятия.


2 комментария На «Безопасный город» нужно 500 миллионов

  1. Что тут думать? Каждому на башку по видеокамере, а чиновникам — по две для безопасности, (на перед и на зад) мало ли, может по башке кто сзади подзатыльник отвесит.

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