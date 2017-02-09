Орловские школьники выбрали самый популярный предмет ЕГЭ

В регионе подвели итоги приема заявлений на участие в едином госэкзамене.

Орловские выпускники определились с экзаменами по выбору. Как и в прошлые годы, самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ стало обществознание. Данный предмет выбрали 67,1процента участников, в 2016 году — 66,6 процента. Далее список выглядит так: историю выбрали 29,6 процента (в 2016 году — 30,5), физику — 25,8 (25,5), биологию — 25,7 (24,5).

Как сообщили в региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), в Орловской области в текущем году в едином государственном экзамене планируют принять участие 3 270 человек. Из них 93 человека пройдут испытания досрочно.

Напомним, что на протяжении всего периода организации и проведения ЕГЭ на территории Орловской области работают телефоны «горячей линии»: (4862) 43-25-96 и 73-17-79.