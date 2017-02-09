В Орле будут судить фальшивомонетчика

Мужчина дважды пытался сбыть поддельную пятитысячную купюру.
Орловские полицейские направили в суд дело о попытке сбыта фальшивой купюры номиналом 5000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 32-летнего мужчину задержали на одной из автозаправок, где он пытался расплатиться подделкой за бензин. Сотрудница заправки нажала «тревожную кнопку», и на место приехали полицейские. Экспертиза показала, что купюра действительно фальшивая.
Как выяснилось, чуть ранее мужчина пытался сбыть пятитысячную банкноту в магазине. Там деньги не приняли, порекомендовав проверить их на подлинность. Преступника это не остановило. В полиции завершили расследование уголовного дела, и судьбу орловца решит Заводской райсуд.
— Сотрудники полиции напоминают, что если вы стали жертвами фальшивомонетчиков и у вас оказались купюры, вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть. Это влечет уголовную ответственность. Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими имеющиеся у вас банкноты, обратитесь в любое отделение банка и попросите проверить их на подлинность. Если купюра не настоящая — вызывайте полицию, — рекомендуют стражи порядка.
Нет ответа на главный вопрос, где он взял эту купюру.
Он же сам ее не печатал. Какие у нас хорошие, а главное гуманные законы. Все для людей. Прикольная — лотерея! Случайно оказалась фальшивая купюра — верни в банк и иди дальше кусать локти. А если она досталась в кач-ве З/П? Или человек совершенно не догадывался о ее фальшивом происхождении и просто расплатился где нибудь. То что суд, тюрьма? Мне кажется это некомпетентность правительства и идиотские законы. ( Я сейчас не имею в виду — фактическое изготовление фальшивых купюр И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ИХ СБЫТ.)
«Не надо бабушку лохматить» — здесь речь ведется не о человеке, ВООБЩЕ НЕ ЗНАВШЕМ, что купюра фальшивая, а о человеке, которого хотя и первоначально действительно найбали, всучив поддельную денежную банкноту, но потом он, ЗНАЯ О ПОДДЕЛЬНОСТИ КУПЮРЫ (хотя он и не был ее изготовителем или иного рода соучастником — организатором, подстрекателем, пособником) фальшивомонетничества), вместо вызова полиции решил разменять купюру или приобрести на нее товар.
Преступление налицо. Если тебя найбали, то не нужно компенсировать свой ущерб за счет наойбки других — нужно подавать заявление о преступлении в отношении себя и терпеливо ждать, когда правоохранительные органы раскроют преступление, а потом — предъявлять к преступнику иск о возмещении ущерба. Конечно, в наиболее худших для потерпевшего случаях правоохранительные органы могут никогда не раскрыть преступление или могут раскрыть, но не разыскать преступника, или раскрыть и разыскать, но у преступника может не оказаться денежных средств и (или) имущества, достаточных для возмещения ущерба потерпевшему. Однако данные обстоятельства не оправдание совершения преступления — сбыт фальшивых денежных знаков — для человека, который до того, пострадал от данного вида преступления.
В том-то и дело, что у нас депутатосы всякую хрень вместо законов сочиняют, а на реальные косяки в законодательстве, хрен забивают. При этом мужик эту купюру мог через банкомат получить.
Вот ты сам (СЕРГУНЧИК) и ответил на свой же вопрос. С какого х..ра(твоим языком), я должен ждать у моря погоды(какого то там мифического раскрытия дела и возвращения через суд своих денег),если я заполучил эту купюру случайно? Я думаю он бы обменял ее на настоящую, с офицальным заявлением и оформлением, ну скажем в банке. Так нет хрен там лоханулся — обтекай, никто тебе не поможет, славу богу если не посадят. Ты так считаешь?