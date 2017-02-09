В Орле будут судить фальшивомонетчика

Мужчина дважды пытался сбыть поддельную пятитысячную купюру.

Орловские полицейские направили в суд дело о попытке сбыта фальшивой купюры номиналом 5000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 32-летнего мужчину задержали на одной из автозаправок, где он пытался расплатиться подделкой за бензин. Сотрудница заправки нажала «тревожную кнопку», и на место приехали полицейские. Экспертиза показала, что купюра действительно фальшивая.

Как выяснилось, чуть ранее мужчина пытался сбыть пятитысячную банкноту в магазине. Там деньги не приняли, порекомендовав проверить их на подлинность. Преступника это не остановило. В полиции завершили расследование уголовного дела, и судьбу орловца решит Заводской райсуд.

— Сотрудники полиции напоминают, что если вы стали жертвами фальшивомонетчиков и у вас оказались купюры, вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть. Это влечет уголовную ответственность. Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими имеющиеся у вас банкноты, обратитесь в любое отделение банка и попросите проверить их на подлинность. Если купюра не настоящая — вызывайте полицию, — рекомендуют стражи порядка.