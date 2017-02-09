В Орле обсудят будущее интеллектуальных транспортных систем

Распоряжение о проведении конференции издал Вадим Потомский.

Региональная конференция пройдет в Орле с 22 по 24 марта 2017 года в рамках международного форума «Интеллектуальные транспортные системы России». В нашем городе участник обсудят перспективы внедрения таких систем на уровне регионов.

Как следует из текста распоряжения, конференция проводится «в целях создания благоприятных условий для развития промышленного производства на территории Орловской области с учетом реализации государственной политики по модернизации экономики, развитию и внедрению элементов интеллектуальных транспортных систем, в том числе с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС».

Губернатор уже создал организационный комитет. Возглавил его первый заместитель председателя правительства Орловской области Анатолий Мишанов. Конференция пройдет при поддержке дирекции международного форума «Интеллектуальные транспортные системы России» и территориального инновационного кластера навигационно-телематических, геоинформационных систем с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS.