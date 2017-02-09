В Орле поймали ОПГ, торговавшую героином

Группировка была международной.

Орловские правоохранители поймали торговцев героином. Мужчины специализировались на продаже наркотика в Орле. Силовики изъяли у них 1,37 килограмма расфасованного героина. Стражи порядка выяснили, что наркотики продавались с помощью закладок в подвалах и стенах. Деньги от покупателей дилеры получали через интернет-кошельки и переводы на карты.

Одному из членов ОПГ уже предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, сообщает «РИА 57».