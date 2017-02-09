Виктор Павлюк уволился из орловского ПАТП-1

С 10 февраля он больше не будет занимать эту должность.

Как стало известно «ОрелГраду», директор МУП ПАТП-1 Виктор Павлюк написал заявление об увольнении с предприятия. С завтрашнего дня он уже не будет руководителем городского автобусного парка. В беседе с корреспондентом нашего издания Павлюк подтвердил свою отставку и сообщил, что решение принял он сам.

— Дальнейшая работа? Есть кое-какие «наметки», пока ими делиться не буду, — сообщил Виктор Павлюк.

В мэрии отставку начальника ПАТП-1 подтвердили, как и формулировку — «по собственному желанию». Обязанности руководителя муниципального предприятия будет исполнять главный инженер Владимир Кузнецов.

Виктор Павлюк был назначен на должность директора МУП ПАТП-1 в мае 2012 года, а в начале 2013 года был уволен тогдашним сити-менеджером Михаилом Берниковым с формулировкой «не вписывается в команду». Павлюк опротестовал свое увольнение, заявив, что был на больничном и не мог быть уволен по закону. Решение было отменено; кроме того, директор ПАТП-1 взыскал 20 тысяч рублей компенсации и 25 марта вернулся на свое место.