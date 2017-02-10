Финансирование социальной жилищной программы сократили на 1 млрд рублей

Власти отредактировали программу строительства соцжилья.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства». Она была утверждена в декабре 2014 года, а ее действие рассчитано до 2020 года. Общий объем средств на реализацию изначально был заявлен в сумме 5,1 миллиарда рублей. В новой редакции указана сумма 4,1 миллиарда.

Программа финансируется в основном за счет федерального и областного бюджетов. Примечательно, что в новой редакции документа ожидаемый объем поступлений из Москвы увеличен примерно на 85 миллионов рублей. Но значительно сокращены ассигнования из областной казны. В частности, почти вдвое урезаны расходы, запланированные на 2018 (с 1,01 миллиарда до 571,8 миллиона рублей) и 2019 (с 1,03 миллиарда до 586,4 миллиона рублей) годы.

Добавим, что данная программа призвана улучшить жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны, молодых и многодетных семей, детей-сирот, молодых учителей, а также работников государственных и муниципальных организаций. Как следует из паспорта, участниками программы должны стать 1 739 семей и 1 767 граждан.