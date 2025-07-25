Орловчанка выиграла у депздрава суд на полмиллиона

Чиновникам придется оплатить ее покупки и компенсировать причиненный вред.

Решение по гражданскому делу вынес Советский районный суд города Орла. Местная жительница подала иск к департаменту здравоохранения Орловской области о взыскании убытков и компенсации морального вреда. Из иска следовало, что женщина состоит на диспансерном учете в больнице. Ей диагностировано заболевание, для лечения которого требуются достаточно дорогие препараты. Но она по своему заболеванию относится к числу льготников и имеет право на бесплатное получение лекарств и изделий медицинского назначения.

Для лечения имеющихся заболеваний лечащим врачом ей назначены четыре препарата, которыми она надлежащим образом не обеспечивается. По мнению истицы, тем самым нарушаются ее права, ведь она не получает гарантированных ей законом социальных услуг. Что касается лекарств, то она вынуждена приобретать их за свой собственный счет. Препараты необходимы ей для непрерывного лечения, приостановка их приема может привести к прогрессированию заболевания и ухудшению состояния здоровья. То есть, бездействие чиновников создает угрозу её жизни и здоровью.

Также женщина в иске написала, что из-за сложившейся ситуации она испытывает нравственные страдания. Она просила суд взыскать с департамента здравоохранения за счет казны Орловской области в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, а также убытки в размере 407 тысяч рублей – в качестве убытков она посчитала собственные деньги, которые ей пришлось заплатить за лекарства.

При вынесении решения суд напомнил, что здоровье как неотъемлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государством, Конституция Российской Федерации относит к числу конституционно значимых ценностей, гарантируя каждому право на охрану здоровья, медицинскую и социальную помощь. Ну а федеральные законы гарантируют бесперебойное обеспечение льготников лекарствами.

Ссылки на то, что в региональном бюджете не хватает средств, в подобных случаях абсолютно не работают. Суд всегда подчеркивает – здоровье и жизнь человека не могут быть поставлены в зависимость от того, есть в казне деньги или нет. Иск был удовлетворен частично. Суд обязал департамент здравоохранения полностью компенсировать льготнице ее затраты на препараты, то есть выплатить упомянутые выше 407 рублей. Причем суд постановил обратить решение в указанной части к немедленному исполнению. В качестве компенсации морального вреда департамент должен выплатить пациентке 50 тысяч рублей, а еще 30 тысяч рублей департамент за казенный счет должен выплатить истице на оплату услуг ее представителя в суде.

Напомним, на днях губернатор Андрей Клычков поручил начать в сентябре контрактацию лекарственных препаратов для орловских льготников на 2026 год. Как сообщила пресс-служба губернатора, такое поручение глава региона дал в рамках рабочей встречи с своим заместителем по социальной политике Алексеем Берестовым.

«Лекарственное обеспечение в числе прочих приоритетных проблем социальной сферы мы должны держать на постоянном контроле. На данные цели нам предоставлено больше средств, чем ранее, но важно грамотно отрабатывать их. В сентябре нужно начинать закупочные процедуры. Крайне важно наладить контакт с лечебными учреждениями, чтобы мы могли поставить нашим пациентам то, что требуется», – сказал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»