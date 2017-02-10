В Орле задержали торговцев контрафактным алкоголем

У мужчин нашли более 120 бутылок с «паленым» спиртным.

Следователи СУ СКР по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении двух орловцев, торговавших контрафактным алкоголем, сообщили в пресс-службе ведомства. Разработкой дела занимались сотрудники УМВД. Полицейским удалось установить, что в ноябре и декабре 2016 года подозреваемые как минимум четыре раза продавали поддельные горячительные напитки покупателям.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками УМВД было изъято 120 бутылок водки, виски, коньяка известных брендов. Мужчины встречались с клиентами в автомобилях, а искали их через соцсети и знакомых. После всех разбирательств полиция передала материалы дела в СК.

Расследование уголовного дела по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» продолжаются. Следователи проверяют причастность торговцев «паленым» алкоголем на другие эпизоды.