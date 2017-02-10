Юные орловские футболисты серьезно отравились на турнире в Подмосковье

В пансионате, где они жили, работает комиссия Роспотребнадзора.

Ребята из футбольной команды деревни Спасское-Лутовиново Орловской области сильно отравились в пансионате «Приозерный» в городе Фрязино под Москвой, сообщает «Московский комсомолец». Дети 11-12 лет приехали туда для участия во всероссийских соревнованиях «Мини-футбол школы». В ночь на пятницу, 10 февраля, сразу несколько ребят пожаловались на диарею и рвоту. Детей увезли в больницу с подозрением на острый гастрит.

Всего пострадало 12 школьников и один тренер. Помимо членов орловской команды, в числе оказавшихся на больничной койке — ребята из Тверской и Липецкой областей. В пансионате работает комиссия Роспотребнадзора.

— Кстати, днем повара пансионата потчевали своих постояльцев сардельками с пшенной кашей и чаем на завтрак, на обед в меню был фасолевый суп, гуляш с макаронами, апельсины, кондитерские изделия в вакуумной упаковке, компот и глазированный сырок, а на ужин в столовой кормили гречневой кашей с украинским соусом, чаем с хлебом и маслом, — пишет «МК».

При этом дети могли свободно выходить и покупать продукты в магазинах. В мусорке были обнаружены бутылки из-под газированных напитков, упаковки от конфет и пирожных.