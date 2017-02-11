Орловец, спрыгнувший из окна седьмого этажа из-за пожара, умер в больнице

Травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью.

Житель квартиры на шестом этаже в доме №163а по Московскому шоссе, который 29 января выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара, умер в больнице в тот же день, сообщает «РИА 57» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

Напомним, пожар начался в районе 10:30. Спасателей вызвали соседи. Хозяин жилья по неизвестной причине выпрыгнул из окна седьмого этажа, но выжил — скорая отвезла его в больницу, где он скончался после операции. Источник возгорания был в ванной комнате. Как сообщил «ОрелГраду» источник, близкий к МЧС, в квартире был зафиксирован превышенный уровень паров бензина. Кроме того, у парня был шанс спастись из горящего жилища и через дверь — прыгать в окно было вовсе необязательно.