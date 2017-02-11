Потомский подписал контракт со Словенией на 400 млн евро

Подписание крупнейшего инвестиционного договора в истории Орловской области состоялось накануне, 10 февраля.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский накануне подписал инвестиционный контракт на 400 миллионов евро с компанией «Рико», сообщает «РИА 57». Подписание документа состоялось в рамках деловой встречи российской и словенской сторон. Как и планировалось, компания «Рико» построит на территории Орловской области обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат.

— Это самый большой инвестиционный контракт в истории Орловской области. Большая поддержка в решении вопросов была оказана администрацией Президента России, — цитирует Вадима Потомского «РИА 57».

Напомним, впервые о возможности подобного сотрудничества и реализации проектов стало известно в декабре, когда словенская делегация посетила Орловскую область. Тогда было подписано предварительное соглашение.

Также накануне в столице прошла встреча Владимира Путина и президента Словении Борута Пахора. Стороны наметили путь на укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.