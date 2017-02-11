В Северном райкоме за работу с молодежью будет отвечать 70-летний коммунист

Новые назначения в КПРФ вызывают удивление.

Как стало известно «ОрелГраду», сегодня вновь собрался Северный райком КПРФ, ранее распущенный по инициативе лидера орловских коммунистов Василия Иконникова. Новый состав избрал руководителя и других партийных деятелей. Главный в Северном райкоме теперь Артур Бажинов, бывший кандидат в горсовет Орла. А за работу с молодежью будет отвечать 70-летний коммунист Александр Сафрутин. Каким образом он будет налаживать контакт с юными последователями Ильича и что мотивировало выдвинуть пенсионера на молодежную должность — остается загадкой.

Первое заседание нового состава Северного райкома прошло под охраной полиции, которая оцепила здание. К зданию пришли исключенные коммунисты и вновь развернули плакаты с лозунгами, выставив одиночные пикеты. Внутрь их не пустили.

Кроме того, на субботнем заседании Железнодорожного райкома КПРФ присутствовал Василий Иконников, но коммунисты не дали ему слова и выразили протест против волюнтаристских решений руководителей местного КПРФ. Тем временем волна оппозиционных настроений против Иконникова сотоварищи нарастает: 11 февраля одиночный пикет прошел и во Мценске. Ранее подобные акции проходили в Ливенском, Верховском, Орловском и Залегощенском районах.