В Орле «потолок» зарплат ввели не для всех начальников

Вступило в силу решение горсовета об ограничении доходов руководителей.
С начала 2017 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ. Согласно им, начальники, их заместители и главные бухгалтеры не имеют права устанавливать себе гораздо более высокие зарплаты, чем у подчиненных. Данная норма распространяется на региональные и муниципальные учреждения и предприятия, а кратность устанавливается в зависимости от статуса организации.
Максимальная величина – 8. То есть зарплата руководителя, его замов и главбуха не может быть более чем в 8 раз превышать среднюю зарплату подчиненных. Причем речь идет не об окладах, а обо всех доходах с учетом премий и других выплат. В конце января Орловский горсовет принял решение о введении ограничений по зарплате в муниципальных учреждениях и предприятиях.
В Орле предел также установили в кратности 8. Но учредители организаций имеют право ее снижать, скажем, до 4-6. Кратность будет применяться для МУП, школ и прочих бюджетных учреждений, подведомственных мэрии. Однако для ряда структур сделано исключение.
Перечень муниципальных учреждений города Орла, в которых условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров установлены без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы:
1 Орловский городской Совет народных депутатов
2 Администрация города Орла
3 Контрольно-счетная палата города Орла
4 Муниципальная избирательная комиссия города Орла
5 Управление градостроительства администрации города Орла
6 Управление образования администрации города Орла
7 Финансово-экономическое управление администрации города Орла
8 Управление культуры администрации города Орла
9 Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
10 Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла
11 Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
12 Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла
О себе не забыли
Это беспредел! Коррупционеры рулят. И почти все они из ЕдРа.
Как же себя любимых отделить…. Россиюшка во всем своем великолепие.
Красавцы! Для чего тогда эти требования…
А чем сейчас занимается Комитет по подготовке празднования 450– летия Орла?))
Вероятно, подготовкой к празднованию 500-летия Орла.
Наивные вы верте всем указам. До 18 года вам не такие сказки роскажут.
Лицемеры и порождения ехиднины! Привязывать надо к средней зарплате рабочих, а то сложат зарплаты начальников отделов, замов отделов, других мелких сошек (а ведь даже у мелких прыщей зарплата в 2-3 раза больше, чем у рабочих, чтобы безоговорочно выполняли указания сверху и не заступались за работяг — принцип «разделяй и властвуй» в действии) и простых рабочих, которых очень хорошо подсократили — в итоге все зарплаты начальников останутся на прежнем уровне. Надо корректно увязывать зарплаты всех руководителей — и среднего звена в том числе — только тогда будет хоть что-то похожее на некое подобие справедливости.