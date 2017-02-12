В Орле «потолок» зарплат ввели не для всех начальников

Вступило в силу решение горсовета об ограничении доходов руководителей.

С начала 2017 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ. Согласно им, начальники, их заместители и главные бухгалтеры не имеют права устанавливать себе гораздо более высокие зарплаты, чем у подчиненных. Данная норма распространяется на региональные и муниципальные учреждения и предприятия, а кратность устанавливается в зависимости от статуса организации.

Максимальная величина – 8. То есть зарплата руководителя, его замов и главбуха не может быть более чем в 8 раз превышать среднюю зарплату подчиненных. Причем речь идет не об окладах, а обо всех доходах с учетом премий и других выплат. В конце января Орловский горсовет принял решение о введении ограничений по зарплате в муниципальных учреждениях и предприятиях.

В Орле предел также установили в кратности 8. Но учредители организаций имеют право ее снижать, скажем, до 4-6. Кратность будет применяться для МУП, школ и прочих бюджетных учреждений, подведомственных мэрии. Однако для ряда структур сделано исключение.