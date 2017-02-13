Дело о возврате «Родины» может закончиться мировым соглашением

Владелец здания кинотеатра — московская компания «Мостострой-66» — подало заявление в суд.

ООО «Мостострой-66», приобретатель здания кинотеатра «Родина» в Орле, подало заявление в Арбитражный суд Орловской области о заключении мирового соглашения с «АИЖК Орловской области», сообщает «Вечерний Орел». Заявление будет рассмотрено 15 февраля.

Напомним детали этой истории. В июле 2016 года стало известно, что АИЖК передало здание кинотеатра «Родина» и землю под ним «Мостострою-66» в счет оплаты работ по строительству жилого комплекса «Зеленый берег» на улице Панчука. В АИЖК попытались оправдаться, заявив, что здание кинотеатра «являлось и будет являться» их собственностью. Впрочем, попытка ввести в заблуждение орловцев быстро вскрылась.

После смены руководства и возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора АИЖК Сергея Кочергина компания подала иск в суд к «Мостострою» о расторжении договора купли-продажи «Родины» и земли под ней и обязании возвратить их обратно. Суд возбудил производство по делу, однако, как стало ясно сейчас, «Мостострой-66» хочет мирового соглашения. Условия его пока не известны.