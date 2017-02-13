Депутат облсовета Андрей Митин назначен директором ПАТП-1

О неожиданном назначении стало известно 13 февраля.
Как стало известно «ОрелГраду», с сегодняшнего дня депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Митин назначен директором МУ ПАТП-1. На этой должности он сменил уволившегося на прошлой неделе Виктора Павлюка. В областном совете народный избранник трудится без отрыва от основной деятельности, что позволяет утверждать, что депутатский мандат он не будет складывать.
Политической деятельностью член «Единой России» Андрей Митин занимается с 2006 года. На протяжении 5 лет он был депутатом Орловского городского Совета народных депутатов, после чего был избран депутатом облсовета. В 2016 году сохранил мандат на выборах. В нынешнем созыве является зампредом комитета по строительству и ЖКХ.
ПАТП полный ППЦ!
Хорошая подработка к депутатской зарплате. Просто Фигаро какой-то и тут и там успеть хочет.
теперь ещё и он откроет свой маршруточный бизнес и тогда муниципальному транспорту наступит крышка. интересно, какое отношение этот торгаш имеет к ЖКХ и строительству? ну разве что свои ларьки понастроил по всей Выгонке?!
Теперь будет ПАТП-0 …
дамс, чем хоть они руководствуются, я вообще-то сомневаюсь, что он имеет какое-то образование. скоро исчезнет транспорт, а на всех остановках будет МАН
В биографии присутствует много белых пятен.А именно в начале девяностых сабж был активным членом- бригадиром криминального авторитета Спартака Новикова. Назначенца характеризует патологическая безграмотность. В 2011 году после пяти лет безделья в городском совете с треском проиграл выборы в горсовет директору 30-й школы Рослову. После чего вложив около 18 миллионов в избирательную кампанию и благодаря чудовищному количеству фальсификаций попал в облсовет.