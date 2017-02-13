Депутат облсовета Андрей Митин назначен директором ПАТП-1

О неожиданном назначении стало известно 13 февраля.

Как стало известно «ОрелГраду», с сегодняшнего дня депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Митин назначен директором МУ ПАТП-1. На этой должности он сменил уволившегося на прошлой неделе Виктора Павлюка. В областном совете народный избранник трудится без отрыва от основной деятельности, что позволяет утверждать, что депутатский мандат он не будет складывать.

Политической деятельностью член «Единой России» Андрей Митин занимается с 2006 года. На протяжении 5 лет он был депутатом Орловского городского Совета народных депутатов, после чего был избран депутатом облсовета. В 2016 году сохранил мандат на выборах. В нынешнем созыве является зампредом комитета по строительству и ЖКХ.