В Орле начался ямочный ремонт

Коммунальщики латают ямы, образовавшиеся за зиму.

В Орле возобновились работы по ямочному ремонту дорог, сообщили в управлении коммунальным хозяйством Орла. 10 и 11 февраля «Спецавтобаза» вела работы на перекрестке улиц Карачевской и МОПРа, на улицах Октябрьской, 60 лет Октября, Генерала Родина, Раздольной, в переулке Маслозаводском. Сегодня на последних двух объектах работы продолжаются.

Кроме того, подрядчики, которые занимались ремонтом дорог в прошлые годы, приступили к гарантийному ремонту. «Стройтехносервис» ведет работы на ул. Металлургов, «МонолитСтрой Тула» — на ул. Тургенева и ул. 8-е Марта, «ЦентроСтрой» — в переулке Пищевом.

В УКХ отметили, что ремонт ведется по зимней технологии — используется литой асфальтобетон, который можно укладывать при температуре до -10°С.