Возбуждено уголовное дело по домам в Нижней Лужне

24.7.2025 | 16:47 Важное, ЖКХ, Новости

Ранее стало известно, что они разваливаются, а капремонт запланирован только на 2044 год.

Фото: vk.com/nf_orel

Здания находятся на улице Совхозной. Это два дома, №3 и №5, построенные в 1938 и в 1955 годах соответственно. В них проживают 25 человек.

Уже десять лет жильцы добиваются исправления ситуации. Недавно информация дошла до «Народного фронта», а затем — до председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Как сообщают «Вести-Орёл», региональное управление СКР уже возбудило уголовное дело.

«Следователями предварительно установлено, что должностные лица УК ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению ремонта», – рассказал Александр Коргин, старший помощник руководителя управления.

ИА «Орелград»


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