В Орловской области ввели нормативы на «общий свет»

Соответствующее постановление издало правительство региона.

Постановление «Об утверждении нормативов потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Александр Бударин. Нормативы определены расчетным методом и установлены в киловаттах на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Они зависят от категории здания:

— Многоквартирные жилые дома, оснащенные осветительными установками — 1,06 кВт*ч в месяц на кв. метр;

— Многоквартирные жилые дома, оснащенные осветительными установками, силовым оборудованием лифтов — 1,86;

— Многоквартирные жилые дома, оснащенные осветительными установками, насосным оборудованием холодного и (или) горячего водоснабжения, с (без) другим оборудованием, без силового оборудования лифтов — 1,14;

— Многоквартирные жилые дома, оснащенные осветительными установками, с силовым оборудованием лифтов, насосным оборудованием холодного и (или) горячего водоснабжения, с (без) другим оборудованием — 2,13.

Имеется важное приложение: «При определении перечня помещений, входящих в состав общего имущества, площади которых применяются при расчете платы за электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, руководствоваться техническим паспортом многоквартирного дома, а также не включать при расчете потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества площади помещений, входящих в состав общего имущества, в которых существующей системой инженерных коммуникаций многоквартирного жилого дома не предусмотрено электроснабжение».

Согласно тексту, постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (документ опубликован на официальном портале Орловской области 13 февраля) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.