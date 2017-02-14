Андрей Усиков: «Мы не против памятников!»

Глава администрации Орла даже пообещал, что старые здания будут восстанавливать.

На совещании в мэрии сити-менеджер отметил, что вчерашнее обсуждение в областной администрации изменения охранных зон вокруг памятников архитектуры не касается сноса самих памятников, а только изменения охранных зон вокруг них. Там, напомним, по федеральному законодательству нельзя проводить никакие работы, если не проведена экспертиза.

— Сами памятники нельзя трогать никому! — отметил Усиков. — Их мы будем только восстанавливать.