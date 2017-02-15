Мэр не понимает, зачем два комитета собрались обсуждать «Зеленстрой»

Василий Новиков жёстко высказался о ситуации с контролем состояния предприятия.

Напомним, сегодня на совместном заседании двух профильных комитетов горсовета обсуждается вопрос о состоянии «Зеленстроя». Мэр Василий Новиков в конце обсуждения отметил, что предприятие не предоставило никакой бухгалтерской отчётности. Программы по выходу из кризиса, которую депутаты ранее постановили изготовить до 8 февраля, тоже нет.

— И вот что мы собрались? — спросил мэр. — Никто не против «Зеленстроя». Мы его создали, но не можем контролировать!

Депутат Николай Паршиков предложил уже определяться с решением и либо банкротить «Зеленстрой», либо помогать ему, а также поддержал мэра в плане, что ничего нового депутаты не предложили: «Гора родила мышь». Тимур Нерушев обвинил в сложившейся ситуации начальника УМИЗ Максима Лобова и предложил «поставить вопрос о людях, которые отвечают за положение». Депутат Иван Дынкович резонно заметил, что на предприятии долгое время был другой начальник — Константин Федотов, который «привёл «Зеленстрой» к такому состоянию», и вопросы лучше задать ему, а не Лобову.

Депутат Владимир Бутусов предложил создать наблюдательный совет, на что вновь резко отреагировал Паршиков: «Это что, футбольный клуб ЦСКА?» Администрация Орла настаивает на том, что «Зеленстрой» нужен городу. Так же считает и мэр Новиков. В ответ на это Олег Карпиков поставил в претензию отсутствие на заседании главы администрации Орла Андрея Усикова.

По поручению Василия Новикова «Зеленстрой» проверит КСП. За месяц администрация должна будет подготовить программу реанимации МУПа. Под конец обсуждения депутаты двух комитетов едва не поругались, но к общему знаменателю прийти все-таки смогли. Руководство «Зеленстроя» было признано несостоятельным в плане вывода из кризиса. Наблюдательный совет создан не был.