Областные власти изменят требования к закупаемым в рамках капремонта лифтам

Это связано с увеличившимся количеством жалоб жителей города.

На заседании комитета по строительству и ЖКХ Орловского областного Совета народных депутатов Руслан Перелыгин поднял вопрос качества новых лифтов. По словам депутата, у него есть список домов где жители периодически вынуждены ходить домой пешком по лестнице.

-Особые неудобства этот факт вызывает у молодых семей, вынужденных носить коляски с верхних этажей, и у престарелых людей, — пояснил депутат.

Чиновники областной администрации согласились с претензиями, однако констатировали факт, что не могут повлиять на класс лифтового оборудования, и на торги заявляются не самые качественные производители лифтов. Отсюда и проблемы с их эксплуатацией.

В ближайшее время департамент ЖКХ обещал провести совещание с представителями Фонда капремонта. Возможно, совместно чиновники выработают новые требования, и закупаемые лифты будут соответствовать новым стандартам.