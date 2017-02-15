В Орле в «Зареченском» обустроят три новые остановки

Постановление подписал глава администрации города Андрей Усиков.

Как сообщили в мэрии Орла, в ближайшее время в микрорайоне «Зареченский» будут обустроены три новые остановки общественного транспорта. Они расположатся возле домов №2 и №12 по улице Емлютина, а также в районе дома №6 на бульваре Молодежи. Чиновники пообещали, что остановки будут обустроены заездными карманами, павильонами и урнами. Изменения вызваны просьбами жителей.

Вместе с новыми остановками в «Зареченском» в Орле будет 128 остановочных пунктов.