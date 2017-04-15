Орловчанку осудили за несуществующую кражу

15.04.2017 Новости

Суд Орловского района вынес обвинительный приговор за ложный донос.

Как следует из материалов уголовного дела, жительница Орловского района решила отомстить двум знакомым. Они вошли в ее дом без разрешения, чем здорово разозлили женщину. После их ухода она обратилась в полицию и заявила о краже. С ее слов, неизвестные забрались в дом и похитили более 17 тысяч рублей наличными и два золотых обручальных кольца.

При этом конкретных имен женщина не назвала. Она хотела, чтобы полицейские сами нашли свидетелей, видевших, как разозлившие ее приятели заходили в дом. Сотрудники полиции это и сделали. Но в ходе проверки выяснилось, что никакой кражи не было. Женщина все придумала. Суд признал ее виновной в заведомо ложном доносе и приговорил к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.


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Орелград. 2017 год

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