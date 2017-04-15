Орловчанку осудили за несуществующую кражу

Суд Орловского района вынес обвинительный приговор за ложный донос.

Как следует из материалов уголовного дела, жительница Орловского района решила отомстить двум знакомым. Они вошли в ее дом без разрешения, чем здорово разозлили женщину. После их ухода она обратилась в полицию и заявила о краже. С ее слов, неизвестные забрались в дом и похитили более 17 тысяч рублей наличными и два золотых обручальных кольца.

При этом конкретных имен женщина не назвала. Она хотела, чтобы полицейские сами нашли свидетелей, видевших, как разозлившие ее приятели заходили в дом. Сотрудники полиции это и сделали. Но в ходе проверки выяснилось, что никакой кражи не было. Женщина все придумала. Суд признал ее виновной в заведомо ложном доносе и приговорил к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.