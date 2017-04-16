Пасхальное послание митрополита Орловского и Болховского Антония

Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний обратился к клиру, монашествующим и мирянам Орловско-Болховской епархии посланием.

Орелград приводит выдержки из обращения митрополита.

…- Встречая Святую Пасху Христову, давайте спросим себя: как мы проводим свою духовную жизнь? Действительно ли мы непрестанно трудимся для Вечности? Оказали ли мы помощь бедному? Накормили ли голодного? Живем ли по закону любви к ближним и дальним, как то заповедано нам Богом? Увы, не всегда. Но, тем не менее, в этот всемирный праздник «всех праздников и торжества из торжеств»…

…- Как известно, Господь из всего бесконечного космического пространства создал миллиарды видимых и невидимых нам звезд, планет, галактик, млечных созвездий и других удивительнейших явлений во Вселенной, но спросим – для кого? Смею сказать, не только для ангелов и небожителей, но и для нас с вами, о тех, кто по слову Его «малым чем умален от ангелов», как написано в Священном Писании. Безусловно, здесь говорится о верующих во Христа. В другом месте Евангелия Господь называет нас не рабами своими, но Его другами, то есть приближенными Ему и родными, за которых Он принял крестные страдания. В отношении творений Божиих в космическом пространстве – цель совершенно понятна. Мы созданы для того, чтобы, изучая все видимое творение Господне, мы бесконечно совершенствовались, как в земной жизни человека, так и в вечной, в Его Божественном мире, для которого Он нас и создал в лице первозданных Адама и Евы и их потомков. Спросите любого верующего в Воскресение Христово человека, и он ответит Вам утвердительно, что это так, и миллионы людей по всей земле во Христа – веруют, потому что духом веры в воскресшего Христа чувствуют это, как и любой ученый, изучающий пространство Вселенной, невольно задумываясь, для чего это создано. Потому то и верующего в это человека, Господь никогда не оставит ни здесь, ни в Своем Царстве Света в Вечности и Правды Божией, что очень понятно, и вот почему….

Напомним, ранее губернатор Орловской области Вадим Потомский обратился к жителям Орловской области с поздравлением.