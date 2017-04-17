Александр Матвеенко покинул пост начальника орловского УФСИН

17.04.2017 Новости

На этой должности он проработал всего 4,5 месяца.

Александр Матвеенко покинул должность начальника УФСИН по Орловской области. Исполняющим обязанности руководителя ведомства стал полковник Владимир Волосевич. Его фамилия числится в графе «Начальник» на официальном сайте УФСИН. Матвеенко был переведен в центральный аппарат ФСИН.

Напомним, Александр Матвеенко приехал в Орловскую область в конце декабря 2016 года из Коми. На этом посту он сменил Владимира Доронина, который возглавил удмуртское УФСИН. В свою очередь, новый временный начальник управления службы исполнения наказаний Владимир Волосевич был переведен в Орел из ЯНАО.

Владимир Волосевич (слева)

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