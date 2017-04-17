Орловцы обсудят строительство элитной многоэтажки у здания мэрии

Власти все-таки проведут скандальные публичные слушания.
Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, 20 апреля в 17 часов состоятся публичные слушания «по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — многоквартирного жилого дома по переулку Почтовому». Мероприятие пройдет в большом зале администрации города (Пролетарская Гора, 1).
Участникам предложат обсудить скандально известные планы по строительству элитной многоэтажки для богачей на «пятачке» между памятником Ивану Бунину и гостиницей «Салют». Чиновники попытаются заручиться поддержкой горожан. Как уже сообщал «ОрелГрад», грандиозный план выглядит весьма сомнительным с точки зрения закона. По нашим данным, спорный участок находится в собственности Орловской области.
При этом администрация города хранит подозрительное молчание относительно категории этого «пятачка»: относится ли он к землям общего пользования? Если да, то строить что-либо на нем запрещено. Неужели возможную аферу по уводу государственной земли в частные руки решили провернуть при помощи рядовых жителей?
Еще раз напомним, что публичные слушания не являются компетентным органом. Их решения носят сугубо рекомендательный характер.
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совсем сума сошли! да хватит город уродовать!
хотя бы рухлять во дворах снесли бы,за улицей Ленина там жить уже не возможно!!! реставрация никак не закончиться, все сыпится и валится и капремонта нет, вот там и постройте элитные двух-+трех этажки!Только не высотками!!!!!