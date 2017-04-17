Под Орлом мотоциклист сбил 8-летнюю девочку и скрылся

Ребенок получил телесные повреждения.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области, авария случилась 15 апреля в 20:20 в поселке Занеруссовский Дмитровского района. Водитель на мотоцикле «Рейсер» сбил 8-летнюю девочку, которая шла вдоль проезжей части, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила травмы, но, к счастью, осталась жива. Водителя мотоцикла сейчас ищут полицейские.