Под Орлом мотоциклист сбил 8-летнюю девочку и скрылся

Ребенок получил телесные повреждения.
Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области, авария случилась 15 апреля в 20:20 в поселке Занеруссовский Дмитровского района. Водитель на мотоцикле «Рейсер» сбил 8-летнюю девочку, которая шла вдоль проезжей части, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила травмы, но, к счастью, осталась жива. Водителя мотоцикла сейчас ищут полицейские.
Мотоциклисты активизировались, значит весна пришла. В вот сбегают с места происшествия только конченные трусы. Как можно бросить ребенка на дороге?! Не увезти в больницу?! Фу. В общем на мот «Райсер» ездит, но не мужик…а так..человек без совести…пшик и вжик… Девочке скорейшего выздоровления.