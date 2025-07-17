Орловского губернатора чаще всего спрашивают о медицине

Стала известна структура обращений орловцев к руководству региона.

Во втором квартале 2025 года в адрес главы региона и членов правительства поступило 1898 письменных обращений, в том числе 60 коллективных обращений. Об этом сообщила администрация губернатора. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы – 1201, или 63,2 процента от общего объема. Из них безусловным лидером являются вопросы здравоохранения. Всего губернатору и членам правительства во втором квартале 2-025 года было адресовано 834 таких письма.

Орловцы затрагивали в них проблемы лекарственного обеспечения, предоставления им санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Часть вопросов традиционно касалась выплат медицинским работникам. В сфере экономики поступило 333 обращения, или 17,5 процента от общего количества. Она оказалась на втором месте в рейтинге.

В данном случае 94 обращения касались строительства и реконструкции дорог, мостов и гидротехнических сооружений, 78 – вопросов газификации, водоснабжения, канализирования и электрификации поселений, благоустройства городов и поселков, 70 – вопросов работы организаций дорожного хозяйства; транспортного обслуживания населения, повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок; установки и содержания остановок общественного транспорта, оплаты проезда льготных категорий граждан.

Жилищно-коммунальная сфера со 167 обращениями заняла третье место в этом негласном рейтинге. В 118 случаях орловцев волновали вопросы работы управляющих организаций и товариществ собственников жилья, оплаты жилищно-коммунальных услуг, установления тарифов и предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. Кроме того, орловцы неоднократно жаловались главе региона на перебои в электро-, водо-, газо- и теплоснабжении.

На четвертом месте обосновались обращения по вопросам безопасности и законности – 166. В том числе орловцы обращались к губернатору по вопросам частичной мобилизации, безопасности и охраны правопорядка, работы органов прокуратуры и юстиции, исполнения наказаний и др. Еще 134 обращения поступило по вопросам государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, деятельности органов местного самоуправления и др.

ИА “Орелград”