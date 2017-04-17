Под Орлом восстановили обезглавленный памятник Ленину

В селе Тельчье Мценского района Орловской области восстановили памятник Владимиру Ленину, сообщил депутат горсовета Иван Дынкович в соцсети Facebook.

— Спасибо всем, кто помогал в этом достойном деле! — написал Дынкович.

Памятник Ленину в Тельчьем был разрушен в ночь на 15 марта. Вандалы откололи монументу голову. Позже аналогичный инцидент случился в Новосиле. Коммунисты сравнили складывающуюся на Орловщине ситуацию с украинским Майданом. Следствие по делу о вандализме продолжается.