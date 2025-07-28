На орловских улицах стало безопаснее

В структуре уличной преступности сократилось число краж и грабежей.

Состояние преступности в общественных местах по итогам первого полугодия 2025 года характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений. Об этом было заявлено на заседании ведомственной коллегии Управления МВД России по Орловской области. Количество преступлений на улицах по сравнению с прошлым годом снизилось на 4,1 процента. В структуре уличной преступности в этом году вообще не зарегистрировано убийств, уменьшилось количество краж, тяжких телесных повреждений и грабежей.

Для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. За прошедшие полгода они выявили на маршрутах своего патрулирования 133 человек, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также за январь-июнь 2025 года сотрудники полиции составили 8864 протокола за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.

Из них 2056 протоколов составлено за распитие спиртных напитков в общественном месте, 1031 протокол – за появление в общественном месте в состоянии опьянения, 729 протоколов – по фактам мелкого хулиганства. Также сообщается, что в рамках реализации Федерального закона № 44 – ФЗ в муниципальных образованиях Орловской области сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин общей численностью 847 человек. В отчетном периоде совместно народные дружинники помогли полиции пресечь 228 административных правонарушений и раскрыть три преступления.

Тем временем сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя, который устроил дебош на охраняемом объекте. Как сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, утром мужчина вошел в салон сотовой связи на улице Октябрьской, затеял перепалку с сотрудником торговой точки, а затем разбил стеклянную входную дверь. Силовиков вызвали «тревожной» кнопкой. Они незамедлительно прибыли на место и приняли меры.

«Задержанный, им оказался 29-летний местный житель, был передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – уточнили в силовом ведомстве. – Данный инцидент подчеркивает высокий уровень готовности и профессионализма сотрудников Росгвардии, способных оперативно реагировать на вызовы и угрозы общественной безопасности, а также обеспечивать защиту имущества граждан».

ИА “Орелград”