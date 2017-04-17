В Орле дачным перевозчикам возместят убытки

Муниципальная казна доплатит за перевозку горожан.

Глава администрации Орла Андрей Усиков утвердил порядок предоставления из бюджета города субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным садово-дачным маршрутам. Действие документа рассчитано только на 2017 год.

Согласно ему, субсидия предоставляется для частичного возмещения затрат перевозчикам. Как правило, «дачные» автобусы не забиты пассажирами. К тому же ими в основном пользуются льготники-пенсионеры. Поэтому трудно найти желающих обслуживать такие маршруты. Проблему будут решать за счет муниципальной казны.

Размер субсидии определяется индивидуально по каждому маршруту по специальной формуле. В частности, будут учитывать так называемую величину бюджетного обеспечения одного машино-километра работы на дачном маршруте, фактический объем перевозок и длину маршрута.

«Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год, — отмечено в постановлении. — Уполномоченным органом является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла».