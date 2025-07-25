Орловцы собирают средства на памятник экипажу «Ми-8»

Его установят в Нарышкино.

Напомним, вертолёт Вооружённых сил России потерпел крушение 23 мая этого года. Трое военнослужащих увели падающую воздушную машину от жилых домов — ценой собственных жизней.

Благодаря усилиям экипажа вертолёт упал в безлюдной местности – всего в километре от райцентра. Поэтому ЧП обошлось без жертв и разрушений.

Нарышкинский поселковый Совет народных депутатов принял решение — установить памятник героическим лётчикам. Как сообщает Орловская епархия, эту инициативу благословил митрополит Тихон.

Памятник установят в Нарышкино в сквере Ветеранов локальных войн.

Поучаствовать в сборе средств на мемориал может любой гражданин. Сбором средств будет заниматься попечительский комитет — его создадут из жителей посёлка. Также будет избран и председатель инициативной группы.

Реквизиты для перечисления средств опубликованы на сайте епархии.

ИА «Орелград»