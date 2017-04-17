В Орле субботник перенесут из-за холода и снега

Гидрометцентр и Минприроды предложили регионам заняться уборкой 29 апреля.

Весенний субботник, изначально запланированный на 22 апреля, отложили на неделю, сообщили на совещании в администрации Орловской области. Решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий — к середине апреля температура окружающего воздуха ниже среднегодовой, и местами случаются заморозки.

Наступающая неделя грозит ЦФО штормовыми порывами ветра, пониженной температурой и, возможно, снегом. В связи с этим Минприроды порекомендовало перенести субботник на 29 апреля, когда погодные условия выровняются и температура не будет опускаться ниже 16 градусов.