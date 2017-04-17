В Орле субботник перенесут из-за холода и снега

17.04.2017 Новости

Гидрометцентр и Минприроды предложили регионам заняться уборкой 29 апреля.

Весенний субботник, изначально запланированный на 22 апреля, отложили на неделю, сообщили на совещании в администрации Орловской области. Решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий — к середине апреля температура окружающего воздуха ниже среднегодовой, и местами случаются заморозки.

Наступающая неделя грозит ЦФО штормовыми порывами ветра, пониженной температурой и, возможно, снегом. В связи с этим Минприроды порекомендовало перенести субботник на 29 апреля, когда погодные условия выровняются и температура не будет опускаться ниже 16 градусов.


6 комментария В Орле субботник перенесут из-за холода и снега

  1. Все субботники во время капитализма бессмысленны и их стоит игнорировать вообще до востановления социалистического общества, работают бесплатно на буржуя только рабы и лохи.

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  2. Ну молодцы прям! А ничего, что многие люди собираются на 3 дня выходных уехать из города? А тут уже суббота будет потеряна. Я с детьми в пятницу 28-го собиралась уже уехать. О чем думает власть?

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  3. Благоустройство территории своего города — дело благородное и нужное. Перенесли правильно, о людях заботятся. Не перенеси, плакать начнут дружно, что, мол, типа морозяка была, а власть на улицы народ выгнала…

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  4. Глава администрации Орла Андрей Усиков издал постановление «Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации». Как следует из документа, руководители различного уровня должны быть готовы к реагированию и пресечению противоправных действий, в том числе террористических, в период проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая.

    Особый режим работы будет действовать с 18 часов 28 апреля до 9 часов 2 мая и с 18 часов 5 мая до 9 часов 10 мая. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовано организовать круглосуточное дежурство в указанные периоды времени. Также Андрей Усиков распорядился проверить готовность городских сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
    И как же субботник будет в этом режиме проходить?

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