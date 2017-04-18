Агрофирма «Ливенское мясо» добилась отмены крупного штрафа

Суд вдвое сократил предприятию штрафные санкции.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил заявление агрофирмы «Ливенское мясо» к Приокскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Как следует из материалов дела, ранее сотрудники государственного ведомства посетили предприятие с плановой проверкой.

В результате было «выявлено несоблюдение ОАО Агрофирма «Ливенское мясо» требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных объектов». В частности, претензии возникли к обслуживанию газовой сети комплекса по производству свинины и аммиачно-холодильной установки мясокомбината.

По результатам проверки был составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Спустя несколько дней «Ливенское мясо» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей. В суде фирма не стала отрицать факт совершения правонарушений. Но выразила несогласие с суммой штрафа.

Суд учел непростое финансовое положение предприятия. На счета наложены аресты, у агрофирмы имеется большая кредиторская задолженность, а все ликвидное имущество находится в залоге у банка. В связи с этим арбитраж снизил размер штрафа до 100 000 рублей.