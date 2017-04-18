В Орле появилась новая схема обмана пенсионеров

Орловским пенсионерам рассказали о мошенниках.

Как сообщили в реготделении партии «Единая Россия», во всех районах Орла по инициативе фракции единороссов в Госдуме прошли встречи с пенсионерами. Им рассказали, как защититься от мошенников. Жертвами обмана обычно становятся пожилые люди. Чаще всего им навязывают некие социальные программы либо продают витамины под видом лекарств и биологических активных добавок.

Немало тех, кто предлагает услуги в сфере ЖКХ. Например, замену или установку водосчетчиков. Организаторы встреч отметили, что в Орле появился новый вид обмана — проверка окон у жильцов. Фирмы являются официальными, зарегистрированы и платят налоги. Однако в реальности они обманывают клиентов, оказывая им услуги по завышенной цене.

— Расчет строится на том, что люди плохо разбираются в окнах и совершенно не знают расценок по ремонту, — говорит юрист общественной приемной Алина Тихомирова. — В-первую очередь, это пенсионеры и женщины, для которых ремонтные работы – это что-то из области непонятного. Личное давление и убеждение в необходимости работ, утверждение, что по новому «постановлению» необходимо все исправить, иначе будет штраф — все это способствует тому, что «клиент» сам того не осознавая, подписывает договор на оказание услуг.

Специалисты советуют горожанам не поддаваться на уловки недобросовестных людей и сразу обращаться в правоохранительные органы.