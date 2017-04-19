Под Орлом глава семьи с ножом напал на полицейского

Мужчина угрожал расправой жене и тем, кто встал на ее защиту.

Банальный бытовой конфликт в поселке Верховье едва не завершился кровавой драмой. Как следует из материалов уголовного дела, глава семьи в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил отвезти маленького сына к бабушке. Однако жена запретила, учитывая его состояние. Отказ вызвал вспышку ярости. Мужчина схватил нож и пригрозил супруге убийством. Угрозу она восприняла как реальную.

Женщине удалось вызвать полицию. Но и прибывший на место происшествия наряд не сумел сразу утихомирить дебошира. Более того, разбушевавшийся хозяин квартиры пригрозил убийством полицейскому. Он приставил нож острием к животу стража порядка. После этого его скрутили и доставили в отдел полиции.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к 1 году и 7 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, суд обязал его трудоустроиться в течение месяца со дня вступления в силу приговора.